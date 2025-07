Governo de Rondônia reforça policiamento e evidencia cuidados e medidas de segurança durante período de férias

Julho é mês de férias e o aumento no fluxo de pessoas nas áreas comerciais e de lazer exige atenção.

Para garantir a tranquilidade da população neste período, o governo de Rondônia reforça o policiamento em áreas estratégicas, e evidencia cuidados, prevenção e medidas de segurança.

As ações são intensificadas pela Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), que mantém o patrulhamento contínuo no início das férias escolares, devido ao fluxo de trânsito diminuir com o recesso nas escolas e a saída das famílias para viagens. Durante o período, além de acidentes domésticos, os principais focos de atenção são furtos e roubos em residências desocupadas.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações estratégicas fortalecem a atuação da polícia militar e são essenciais para promover maior segurança e tranquilidade para a população durante as férias.

O comandante Regional de Policiamento, Wilton Amorim, responsável pelo planejamento e policiamento operacional, reforça o compromisso da gestão estadual com a segurança pública. “A campanha de conscientização e prevenção é continua. Nesse período de férias escolares há um reforço no policiamento, principalmente nas áreas residenciais, sempre com foco na preservação da segurança da comunidade”, frisou.

RECOMENDAÇÕES

Ao sair de casa: Informar sempre alguém próximo para cuidar da residência na sua ausência; Não deixar a luz da residência apagada de forma contínua; Redobrar a atenção ao sair de casa e sempre verificar as portas e janelas para não deixá-las abertas.

Ao viajar: Realizar manutenção do veículo; Conferir os assentos corretos para cada faixa etária de crianças; Ficar atento as normas vigentes de trânsito brasileiro.

Em casos de emergência, a Policia Militar de Rondônia pode ser acionada pelo 190, pelo app Cidadão RO ou pelas redes da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) – Telegram, Facebook e Instagram. Essas ferramentas facilitam o acesso rápido aos serviços oficiais.