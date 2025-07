Ieda Chaves investe mais de R$ 90 mil para fortalecer produção agrícola em Nova Mutum Paraná

Com a proposta de fortalecer a produção agrícola sustentável, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) destinou mais de R$ 90 mil para a ampliação da Unidade Demonstrativa de Aprendizagem em Manejo Ambiental (Udama), idealizada pela Associação do Observatório Socioambiental (ODS), no distrito de Nova Mutum Paraná, em Porto Velho.

O investimento, através da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), foi aplicado na construção de nove bancadas e cinco estufas utilizadas na produção de hortaliças.

De acordo com a parlamentar, a iniciativa beneficiará diretamente muitas famílias, garantindo a ampliação da doação semanal de alimentos saudáveis às escolas do entorno, melhorando a merenda escolar, gerando oportunidades de qualificação e renda para a comunidade. “É assim que acredito na transformação social: unindo sustentabilidade, educação e desenvolvimento humano”, afirmou.

Gianni Cabral Souza, diretora-presidente da ODS, destacou que as novas bancadas hidropônicas e estufas representam um passo importante para o fortalecimento da produção sustentável e do desenvolvimento local. “Estar à frente dessa associação tem sido uma missão de amor e compromisso com a minha comunidade. Cada conquista, como esta, reforça nosso propósito: gerar oportunidades, promover conhecimento e transformar vidas por meio do trabalho coletivo. Agradecemos a todas as mãos que somam forças conosco nessa caminhada. Seguimos firmes, cultivando mais do que alimentos — cultivando esperança, dignidade e futuro”, declarou.

Por fim, Ieda Chaves ressaltou que “a Udama é muito mais do que um projeto ambiental: ela transforma vidas, fortalece a comunidade e mostra como políticas públicas bem aplicadas fazem a diferença no dia a dia das pessoas”.

Serviço