PM apreende drogas e arma de fogo durante flagrante em Ariquemes

Durante uma ação na noite de domingo, 13, a Polícia Militar, por meio da equipe da Força Tática do 7º Batalhão, apreendeu drogas e uma arma de fogo em uma residência localizada no bairro São Luiz, em Ariquemes. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante.

A operação teve início após uma denúncia anônima que indicava um possível ponto de tráfico de drogas na região. Em patrulhamento intensificado, os policiais localizaram a residência suspeita com o portão aberto. No interior do imóvel, o suspeito foi encontrado sentado em uma cadeira, com uma arma de fogo, do tipo PT58SS, posicionada à sua frente.

Com a devida adoção dos procedimentos de segurança, a equipe deteve o indivíduo e iniciou as buscas no local, encontrando substâncias semelhantes à maconha, crack e cocaína, além de mais de R$ 800 em espécie. Também foram apreendidos diversos materiais com indícios de serem utilizados para o embalo e preparo de entorpecentes para venda.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi apresentado junto com todo o material apreendido. Ele responderá por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.