BPCHOQUE comemora 7 anos com entrega de medalhas a 151 policiais militares em Porto Velho

A solenidade em comemoração ao 7º aniversário de criação do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) foi realizada na manhã desta quarta-feira, 16 de julho, no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE/RO), em Porto Velho.

O evento reuniu autoridades militares e civis e prestou homenagens a 151 policiais militares da ativa e da reserva remunerada, com a entrega da Medalha do Mérito do Batalhão de Choque, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à corporação.

Fundado em 2018, o BPCHOQUE é considerado uma unidade de excelência da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), com atuação destacada em operações de alta complexidade, controle de distúrbios civis, reintegrações de posse, missões com cães policiais e apoio tático em situações críticas.

Durante a solenidade, o comandante-geral da PMRO, coronel Régis Braguin, relembrou sua trajetória dentro da corporação e destacou a importância estratégica da tropa na manutenção da ordem pública. “Quando eu estava servindo no interior, ainda como soldado no serviço de radiopatrulha, e surgia uma situação de conflito, eu me sentia seguro ao ver a chegada do Choque. Era a certeza de que a paz seria restabelecida. Eu nutria um sonho de um dia comandar essa unidade como tenente, e tive essa honra. Hoje, vejo com orgulho o quanto essa tropa cresceu e se consolidou como referência”, afirmou.

O comandante também parabenizou os homenageados com a medalha, ressaltando a dedicação e o espírito de sacrifício de cada um. “Essa decoração representa mais do que uma medalha: ela simboliza a importância de cada um na história do BPCHOQUE”, disse.

Já o comandante do Batalhão de Polícia de Choque, tenente-coronel Felipe, destacou que o aniversário de sete anos representa a continuidade de uma história construída ao longo de décadas por policiais comprometidos com a missão de servir à sociedade. “Este aniversário não representa apenas um marco recente, mas sim a continuidade de uma história que ultrapassa 47 anos de existência, forjada com coragem, disciplina e espírito de sacrifício”, afirmou.

Ele também explicou que a Medalha do Mérito do Batalhão de Choque foi criada oficialmente em setembro de 2023, sendo sua primeira outorga realizada em junho de 2024. “É um instrumento simbólico de reconhecimento àqueles que contribuíram de forma relevante para a grandeza da unidade”, completou.

Histórico

O BPCHOQUE foi criado em 2018 para atender demandas de pronto emprego em ações de policiamento especializado em todo o estado. A unidade tem atuação destacada em confrontos com o crime organizado, operações em áreas de risco, missões ambientais, reintegrações de posse e controle de distúrbios civis.

Contudo, sua origem remonta ao ano de 1977, quando foram formadas as primeiras companhias especializadas. Em 1982, foi criada oficialmente a Companhia de Polícia de Choque e, posteriormente, em 1987, surgiu a Companhia de Operações Especiais (COE), que atuou até a fundação do atual batalhão, consolidando a evolução histórica dessa força de elite da PM rondoniense.

