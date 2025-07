Após 40 anos de espera, Guajará-Mirim recebe investimento histórico em saneamento

Guajará-Mirim vive um marco histórico. Após mais de 40 anos de sofrimento com alagamentos e falta de estrutura, especialmente no período chuvoso, a população da cidade comemora o início das obras de saneamento básico e pavimentação da Avenida Dr. Lewerger, uma das vias mais importantes do município.

O deputado federal Thiago Flores esteve no local ao lado do vereador Pastor João Vanderlei para entregar as manilhas que serão utilizadas na obra. A ação é parte da emenda parlamentar no valor de mais de R$ 3 milhões, destinada exclusivamente para resolver um dos maiores problemas de infraestrutura da cidade.

“A vida das pessoas aqui era marcada por perdas e dificuldades com as enchentes. Hoje, estamos virando essa página. Essa obra não é apenas infraestrutura, é dignidade, saúde e segurança para todos”, afirmou o deputado.

As obras contemplam o sistema de drenagem e pavimentação asfáltica da avenida, que conecta diversos bairros e é crucial para o comércio, transporte e serviços da cidade. Além de melhorar a qualidade de vida da população, a intervenção também contribui para o desenvolvimento urbano sustentável e a valorização da região.

Com o início da execução, a expectativa é de que os transtornos causados pelos alagamentos fiquem no passado, garantindo mais tranquilidade para milhares de moradores que há décadas esperavam essa solução.