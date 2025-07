Deputada Rosangela Donadon acompanhará apresentações de louvor com o cantor Armando Filho em igrejas de RO

A deputada estadual Rosangela Donadon acompanhará, a partir desta terça-feira (22), uma série especial de apresentações de louvor e adoração em igrejas de Rondônia, com a participação do renomado cantor gospel Armando Filho.

A ação integra o projeto “Comunhão e Louvor” e contemplará oito municípios com cultos voltados ao fortalecimento espiritual, à unidade da fé e à edificação do corpo de Cristo.

Com uma trajetória de compromisso com a fé cristã e apoio às comunidades evangélicas, a deputada afirma que o objetivo das apresentações é oferecer momentos de renovação espiritual e comunhão. “Estamos promovendo um tempo de adoração, para que juntos possamos glorificar a Deus e fortalecer os laços espirituais do nosso povo”, destacou Rosangela Donadon.

Durante as ministrações, o cantor Armando Filho apresentará seus louvores mais conhecidos, como “O Mover do Espírito (Você Tem Valor)”, “Nenhuma Condenação Há”, “Podes Reinar”, “Outra Vez”, “Pai” e “Ajuda-me”, músicas que marcaram gerações e continuam tocando corações por todo o Brasil.

A deputada reforça o convite às igrejas e irmãos em Cristo para participarem desse momento especial de louvor e comunhão entre os fiéis.

Agenda das Apresentações – Projeto Comunhão e Louvor

* 22/07 (Terça-feira)

Rolim de Moura – Assembleia de Deus Templo Jerusalém – 19h

* 23/07 (Quarta-feira)

Chupinguaia – Assembleia de Deus Nação Madureira – 19h

* 24/07 (Quinta-feira)

Corumbiara – Praça do Ginásio – 19h

* 25/07 (Sexta-feira)

Cabixi – Praça Central – 19h

Organização: Pastores de Cabixi

* 26/07 (Sábado)

Vilhena – Assembleia de Deus da Missão – 19h

* 27/07 (Domingo)

Colorado do Oeste – Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rondônia – 19h

* 28/07 (Segunda-feira)

Pimenta Bueno – Igreja Pentecostal Último Segundo – 19h

* 29/07 (Terça-feira)

Pimenteiras – Igreja Ministério O Senhor é o Meu Pastor – 19h

* 30/07 (Quarta-feira)

Vilhena – Igreja Bom Pastor – 19h

Pastor Santino Santana