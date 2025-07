Deputado Alex Redano destaca importância da Agroshow 2025 e parceria com a Elero para o desenvolvimento de Rondônia

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), destacou na segunda-feira (21) a importância da Sicoob Agroshow 2025 para o fortalecimento do agronegócio, da economia regional e do desenvolvimento humano no estado.

Para Redano, a Agroshow é uma das feiras mais estratégicas de Rondônia, ao reunir inovação, negócios, conhecimento e oportunidades para o setor produtivo.

“Feiras como a Agroshow não apenas movimentam a economia, mas também promovem conhecimento, modernização e abrem portas para parcerias que impactam diretamente o produtor rural. Rondônia é um estado com vocação agrícola, e eventos como esse nos colocam em posição de destaque nacional”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa.

Com mais de 200 expositores confirmados, a programação inclui vitrines tecnológicas, oficinas, leilões, atividades culturais e palestras com temas voltados à inteligência artificial, educação financeira, vocação profissional e sustentabilidade. Alex Redano também fez questão de enaltecer a participação da Elero (Escola do Legislativo de Rondônia), parceira do evento e referência em ações educacionais no estado.

“A participação da Elero na Sicoob Agroshow fortalece o aspecto educacional do evento. As palestras que ela apoia, como as do economista Guilherme Giacon e da psicóloga Rúbia Luz, agregam muito valor e contribuem para a formação de jovens e produtores. Isso é desenvolvimento de verdade”, afirmou Redano.

O presidente reforçou ainda o compromisso da Assembleia Legislativa com iniciativas que geram crescimento para Rondônia. “A Agroshow é uma vitrine da força do nosso estado, é um espaço de troca, aprendizado e geração de oportunidades. A presença da Elero e o envolvimento de tantas instituições provam que quando unimos forças, avançamos muito mais”, concluiu.

A entrada para a Sicoob Agroshow 2025 é gratuita. As inscrições podem ser feitas no local do evento ou no site sicoobagroshow.com.br.