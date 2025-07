Deputado Luizinho Goebel destaca importância da Sicoob Agroshow e convida população a prestigiar o evento em Vilhena

Entre os dias 23 e 26 de julho, o município de Vilhena recebe mais uma edição da Feira de Negócios Sicoob Agroshow, evento que reúne produtores rurais, empresários, expositores e instituições financeiras em um grande encontro voltado ao desenvolvimento do agronegócio na região.

O deputado estadual Luizinho Goebel ressaltou a importância da feira para a economia de Rondônia e destacou o papel do evento na geração de oportunidades e fortalecimento do setor produtivo. Segundo o parlamentar, a Sicoob Agroshow é uma vitrine para novas tecnologias, inovação no campo e incentivo ao empreendedorismo rural.

“Essa feira movimenta diversos segmentos, gera negócios, fomenta o desenvolvimento regional e valoriza o trabalho dos produtores rurais. É um evento completo que fortalece a economia do Cone Sul e de todo o estado de Rondônia”, afirmou Goebel.

Além disso, o deputado convidou a população de Vilhena e da região a participar da feira, que será realizada no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito. A programação inclui exposição de máquinas agrícolas, rodadas de negócios, palestras técnicas, serviços financeiros e espaço para agricultura familiar.

A Sicoob Agroshow se consolida como um dos maiores eventos do agronegócio em Rondônia, atraindo visitantes de várias cidades e promovendo conexões entre produtores, investidores e instituições públicas e privadas. A entrada é gratuita.