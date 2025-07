PC deflagra operação para esclarecer triplo homicídio em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira, 23, a Polícia Civil de Vilhena, por meio da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), deflagrou a operação “Corpora in Cineribus”, expressão em latim que significa “Corpos em Cinzas”.

A ação teve como objetivo principal a coleta de provas que possam levar à elucidação de um triplo homicídio ocorrido em 16 de junho deste ano, quando três corpos foram encontrados carbonizados em uma propriedade rural localizada no assentamento da Kapa 140, linha 130, na gleba Corumbiara, área pertencente à ASPROVAL (Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Vale do Lambari).

A operação contou com o apoio da Delegacia Regional de Vilhena, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), da Delegacia de Repressão aos Crimes de Furto e Roubo (DERF), e da 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade. No total, 21 policiais civis, entre delegados, escrivães e agentes, participaram da ação.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, tanto no assentamento onde os corpos foram localizados quanto em residências situadas na zona urbana de Vilhena. Os materiais apreendidos serão agora analisados e deverão contribuir significativamente para o esclarecimento do crime, que vitimou uma mulher e dois homens, encontrados completamente carbonizados entre os escombros da residência em que estavam.

Segundo a Polícia Civil, o nome da operação faz referência direta ao estado em que as vítimas foram encontradas – reduzidas a cinzas, juntamente com a casa destruída pelo fogo. A brutalidade do crime motivou um intenso trabalho investigativo por parte da DERCCV, que reafirmou seu compromisso com a sociedade vilhenense na resolução de homicídios e no combate à violência.

As investigações seguem em andamento e, de acordo com os responsáveis pela operação, informações anônimas podem ser decisivas para a elucidação completa dos fatos. A população pode colaborar entrando em contato pelos telefones (69) 3322-3001, 197 (WhatsApp), ou presencialmente na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp). Também é possível acionar a Polícia Militar pelo número (69) 3322-3935.

A Polícia Civil reforça que a participação da comunidade é fundamental para o sucesso das investigações e para garantir que os responsáveis por crimes dessa natureza sejam levados à Justiça.