VÍDEO: Sicoob Agroshow inicia hoje com entrada gratuita e atrações musicais em Vilhena; Ivan Capra convida população da região

Hoje, quarta-feira, 23, começa a Sicoob Agroshow, evento que promete resgatar a tradição das exposições agropecuárias em Vilhena, com uma programação diversificada que une cultura, negócios, entretenimento e valorização do campo.

A feira será realizada até sábado, 26, no Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito.

A entrada será gratuita hoje (quarta) e quinta-feira. Na noite de abertura, o cantor Matheus Rott se apresenta com um show repleto de sucessos para animar o público. Já na quinta-feira, 24, será a vez do cantor gospel Davi Sacer, trazendo uma noite especial de louvor e adoração voltada ao público evangélico.

Na sequência, grandes nomes da música nacional sobem ao palco. Na sexta-feira, 25, a dupla Edson & Hudson promete levantar o público com um show recheado de hits do sertanejo. Encerrando a programação, no sábado, 26, o fenômeno “Barões da Pisadinha” traz toda a energia do forró eletrônico, em uma apresentação que promete lotar o parque.

Realizada pelo Sicoob Credisul, a Sicoob Agroshow será um verdadeiro reencontro com as raízes do campo. A feira contará ainda com exposições de máquinas e implementos agrícolas, palestras técnicas, feira de negócios, praça de alimentação, parque infantil e outras atrações para toda a família.

O presidente do Sicoob, Ivan Capra, convida toda a população de Vilhena e região a prestigiar o evento. “Será uma grande festa, preparada com muito carinho, para celebrar o agro, a cultura e o espírito cooperativista. Queremos ver as famílias reunidas, produtores valorizados e a comunidade engajada no crescimento do nosso setor”, afirmou.

ASSISTA AO CONVITE DO PRESIDENTE DO SICOOB: