VÍDEO: Vagão de carreta carregado com milho se desprende e tomba na BR-364 em Pimenta Bueno

Na manhã desta quarta-feira, 23, um acidente envolvendo uma carreta carregada com milho foi registrado no Km 165 da BR-364, em Pimenta Bueno, próximo a um ponto conhecido como “limpador de carreta do seu Nenê”.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o veículo seguia no sentido Porto Velho quando, por motivos ainda não esclarecidos, o último vagão da carreta se desprendeu e tombou, espalhando parte da carga e ocupando parcialmente a pista.

Apesar do susto, não houve feridos no acidente, sendo registrados apenas danos materiais.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e compareceu ao local para controlar o tráfego e coordenar a remoção do vagão, visando liberar a rodovia o mais rapidamente possível e garantir a segurança dos demais motoristas.

