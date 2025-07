Obra de piscina térmica da Apae de Colorado do Oeste é iniciada com apoio do deputado Ezequiel Neiva

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Colorado do Oeste deu início à obra de construção de uma piscina térmica aquecida, que será utilizada em atividades terapêuticas e de fisioterapia.

O novo espaço representa um avanço no atendimento oferecido pela instituição a crianças, jovens e adultos com deficiência.

O projeto está sendo viabilizado por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), com apoio do Governo de Rondônia. A demanda partiu da voluntária da Apae, Dirce Nascimento, que identificou a necessidade da estrutura para potencializar os tratamentos de reabilitação física oferecidos pela entidade.

Ezequiel Neiva tem contado com a parceria do prefeito Edinho da Rádio no município (Foto: Assessoria parlamentar)

Em visita recente ao local da obra, Ezequiel Neiva esteve acompanhado do prefeito Edinho da Rádio. Na ocasião, o deputado destacou a importância da iniciativa para a saúde pública e inclusão social no município. “A disponibilização da emenda para a construção da piscina é uma ação que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio do nosso governador, coronel Marcos Rocha, e tem como objetivo ampliar o acesso a tratamentos de qualidade, especialmente para quem mais precisa”, afirmou Ezequiel Neiva.

Recurso foi disponibilizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Assessoria parlamentar)

Segundo o deputado estadual Ezequiel Neiva, a nova estrutura vai além do atendimento aos alunos da Apae, alcançando também moradores de Colorado do Oeste que necessitam de fisioterapia. “Essa é uma conquista relevante para toda a comunidade. A piscina aquecida trará mais conforto, segurança e eficácia aos tratamentos, impactando diretamente na qualidade de vida dos pacientes e contribuindo de forma decisiva para a reabilitação e o desenvolvimento das pessoas que mais precisam”, encerrou.