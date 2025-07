Concurso de Bolo Decorado do Sicoob Sabor premia confeiteiras em Vilhena

O talento e a criatividade das confeiteiras de Vilhena (RO) foram reconhecidos no Concurso de Bolo Decorado do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural, realizado no último sábado (26), na Praça de Alimentação do Parque de Exposições da cidade durante a programação da Sicoob Agroshow.

Com o tema “Amazônia Rural”, o concurso desafiou as participantes a criarem bolos decorados que representassem a cultura, a natureza e os sabores da região amazônica. com premiações de R$ 1.500 e R$ 1.000, respectivamente, para as vencedoras das categorias Profissional e Amador. As participantes levaram os bolos prontos e tiveram uma hora para fazer a decoração no local.

Na categoria Profissional, a vencedora foi Crisllaine Cavalcante (@doce_patissiere). Ela apresentou um bolo com recheio de café, decorado com representações realistas de frutas típicas da Amazônia, como cacau, cupuaçu e guaraná, o que chamou a atenção do júri pela fidelidade estética e originalidade. Ela disputou diretamente com Taynara Beatriz (@pedacinho_de_amor23), que também apresentou um bolo com diversas técnicas.

Já na categoria Amador, quem conquistou o primeiro lugar foi Quézia Fernandes (@queziafee), maquiadora que tem a confeitaria como hobby. Seu bolo de cupuaçu foi decorado com doces em formato de elementos naturais, como banana, flores, folhas e coco, compondo uma homenagem visual aos sabores regionais.

As produções foram avaliadas por um júri técnico formado por profissionais renomados da gastronomia local: Roberta Neves, da Laranja Lima Cafeteria, Camila Vacari, da Chocolateria Café, Ana Freitas, da Casa do Brigadeiro, e Thayla Signor, da Caramelle Café e Gelato Signore.

O concurso teve como objetivo valorizar os talentos locais e incentivar a economia criativa da região. “Foi uma honra participar desse evento. Espero reencontrar essas confeiteiras como colegas de profissão em breve”, destacou Roberta Neves, integrante do júri.

A vencedora Crisllaine Cavalcante, que trabalha há 6 anos como confeiteira, também comemorou a conquista. “Foi uma experiência maravilhosa. Agradeço à equipe do Sicoob Sabor e às juradas. Foi uma honra representar a confeitaria da nossa cidade e destacar a riqueza das nossas frutas nativas”, afirmou.