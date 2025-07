Jovem é assassinado a tiros no bairro Jardim Vitória em Vilhena

No início da madrugada desta quinta-feira, 31, um jovem identificado como Guilherme Marcelino Gomes Florêncio, de 14 anos, foi brutalmente assassinado a tiros no cruzamento das Ruas 8500 com 7605, no bairro Jardim Vitória, em Vilhena.

A Polícia Militar foi acionada por populares logo após o crime e, ao chegar no local, constatou o óbito. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Técnica (Politec), que realizou os procedimentos de praxe. Na sequência, o corpo foi liberado para a funerária de plantão realizar a remoção.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do assassinato, nem sobre a motivação ou possíveis suspeitos. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes.

Mais informações poderão ser divulgadas à medida que o caso avance.