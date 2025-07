PM recupera motocicleta furtada do pátio do Ciretran em Vilhena

Na noite da última segunda-feira, 28, por volta das 22h15, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia sobre indivíduos em atitude suspeita nas proximidades do pátio do Ciretran, em Vilhena.

Ao chegar ao local indicado, os militares foram informados por um popular não identificado de que havia pessoas escondidas em um matagal situado nos fundos do referido pátio. Imediatamente, a guarnição realizou uma varredura na área e localizou uma motocicleta Honda CG Titan 125, de cor verde, sem placa e sem numeração de chassi aparente, ocultada entre a vegetação.

O veículo apresentava características que indicavam possível subtração do pátio do Ciretran, como a inscrição pintada “LT 251 984”, marcação comum a veículos custodiados em locais de retenção veicular.

A moto foi removida do local e os policiais se dirigiram à entrada do pátio para contato com os agentes de segurança responsáveis.

No local, os vigilantes reconheceram o veículo como pertencente ao acervo de motocicletas apreendidas do Ciretran. Eles relataram que não presenciaram movimentação suspeita no horário informado, mas alertaram para as dificuldades de vigilância devido à grande extensão do pátio e à iluminação precária.

Segundo os agentes, a retirada do veículo pode ter ocorrido por cima do muro, uma vez que, embora exista cerca elétrica no perímetro, o sistema encontra-se inoperante, situação que já havia sido comunicada aos superiores. A guarnição confirmou a falha de funcionamento da cerca, o que compromete a segurança do local.

Diante da impossibilidade de identificar os autores do crime, a motocicleta foi recuperada e os responsáveis pelo pátio orientados a informar formalmente as autoridades competentes para os devidos registros administrativos e judiciais.