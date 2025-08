Acidente fatal tira a vida de motociclista na estrada entre Cerejeiras e Corumbiara

Um grave acidente no final da tarde desta segunda-feira, 4, resultou na morte de Antônio Donizete, na BR-370, na linha 2, próximo ao trevo que conecta os municípios de Cerejeiras e Corumbiara, na região sul de Rondônia.

Segundo informações apuradas pela equipe do Extra de Rondônia, Antônio estava conduzindo uma motocicleta Pop quando colidiu com uma Saveiro. A colisão ocorreu no trecho mencionado, e a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo no local do acidente.

A Polícia Militar esteve no local , aguardando a chegada da equipe da Polícia Técnica Científica de Vilhena para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.