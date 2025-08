ARTIGO: Paz Mundial

A Organização das Nações Unidas (ONU), foi criada em 24.10.1945, logo após o término da segunda guerra mundial.

Os Estados Unidos lideraram a criação da ONU em conjunto com a China, Reino Unido, Rússia e França. Seus principais objetivos são: Promover a cooperação Internacional e impedir um novo conflito mundial.

Também constituem metas complementares da ONU: manter a segurança e paz mundial; promover os direitos humanos; auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso social; proteger o meio ambiente; prover ajuda humanitária em casos de fome e desastres naturais.

A humanidade ainda não completou um século de paz mundial, desde a fundação da ONU e alguns países já estão em conflitos regionais; o horizonte está acinzentado e turvo (tonalidade escura e com falta de clareza); conflitos regionais surgem aqui e ali. Adicionalmente, desconfiança (dificuldade em confiar nos outros) e agressividade (forma de se proteger de possíveis ameaças), pioram o clima político!

A imposição do tarifaço, pelo governo norte-americano (inaceitável, abusiva e inoportuna), exalta os ânimos de inúmeras nações, aproximando-nos perigosamente de uma nova guerra mundial.

As nações estão, lamentavelmente, abandonando e desprezando o espírito de associação e união, de sociedade e integração. A prioridade deixou de ser o grupo para ser o individualismo, a independência e o egoísmo. Todos sabemos que a unidade fortalece; e que o separatismo enfraquece os povos. As nações passaram a construir muros de separação; se separar em vez de se agrupar. Isso é muito triste!

Os EUA têm um nome tão bonito e sugestivo: Estados Unidos da América! Contudo, sua política de comércio exterior atual tem tomado uma direção totalmente oposta. É imperioso levantar hoje a bandeira da paz e da unidade; da vida comunitária, harmoniosa e pacífica. Nosso país precisa de líderes competentes, íntegros e eficientes.

Todas as nações têm tantas coisas a fazer em benefício de seus cidadãos/ãs; de melhorar o trabalho, educação e bem-estar social. Entretanto, as manchetes dos jornais indicam que as maiores nações estão investindo em armas modernas; aumentando seu poderio bélico, suas tropas e arsenais militares.

O homem é um ser social (por natureza) e orientado para a vida comunitária. Tentar manipular essa visão é um erro imperdoável! O Deus que nos criou objetivava a constituição de famílias sólidas; para desfrutar de uma vida feliz; para termos melhor qualidade de vida. Não fomos criados para as guerras; nem para conflitos políticos e econômicos; nem para fazer escravos; nem para a prática da injustiça e hipocrisia. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.