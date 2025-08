Deputado Thiago Flores homenageia vigilantes e defende nova lei da segurança privada

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) compôs a mesa da presidência da sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Vigilante, realizada no plenário da Câmara dos Deputados, reforçando o reconhecimento à importância dos profissionais da segurança privada em todo o país.

Além da homenagem, o parlamentar também é autor do requerimento que inclui na ordem do dia o Projeto de Lei 3655/2024, que institui a Lei Orgânica da Segurança Privada (LOSEP).

A LOSEP é uma antiga demanda da categoria e busca regulamentar a atuação dos profissionais da segurança privada, valorizando o exercício da profissão e fortalecendo a segurança de estabelecimentos públicos e privados. Segundo dados oficiais, mais de 87 mil vigilantes com CNV (Carteira Nacional de Vigilante) válidas atuam em Rondônia.

“Como delegado de polícia e deputado federal, conheço de perto a importância do trabalho dos vigilantes. Eles são peças fundamentais no sistema de segurança pública e merecem respeito, valorização e regulamentação clara”, destacou Thiago Flores durante a solenidade.

A homenagem reuniu autoridades, representantes da categoria e lideranças da segurança pública. A expectativa agora é pela rápida tramitação e aprovação do projeto no Congresso Nacional.