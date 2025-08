Festival Amazônico de Teatro é aberto com produção cinematográfica de Vilhena

O Festival Amazônico de Teatro (FAT 2025) abre sua programação com um destaque especial para o audiovisual produzido na região.

A 6ª edição, marcada para iniciar às 20h do dia 05, no Teatro Wankabuk, o público vai prestigiar a exibição do curta-metragem “A Lasca”, obra da diretora rondoniense Valdete Sousa, que atua há mais de 25 anos na cena cultural de Rondônia.

O projeto foi contemplado pelo Edital SAV/MINC – Curta para Mulheres 2023 – Bolsa para Produção de Curtas-Metragens, do Ministério da Cultura, iniciativa que incentiva e valoriza a produção cinematográfica feminina no país. O filme já está concorrendo à sua primeira premiação internacional e terá pré-estreia no festival.

“A Lasca” é uma obra de ficção, com parte da trama ambientada entre as décadas de 1960 e 1970, produzida exclusivamente por profissionais de Rondônia, valorizando e reconhecendo o trabalho dos agentes culturais do estado. Escolhido para abrir o festival, a obra reforça a importância de espaços que dialogam entre as artes cênicas e o cinema, conectando diferentes linguagens e públicos.

Além da sessão de abertura com o curta, o FAT 2025 trará uma programação com apresentações teatrais, performances de artistas da região Amazônica.

Serviço:

Data e horário: Abertura do FAT 2025 – 20h

Local: Teatro Wankabuk – Avenida Major Amarante, nº 2983, piso superior, S-10 – Centro, CEP 76980-153

Programação de abertura: