Homem com tornozeleira desligada é flagrado no Centro de Vilhena e solicita retorno ao presídio após ameaças

Na noite desta terça-feira, 5, durante patrulhamento de rotina pela Avenida Marechal Rondon, no Centro de Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar avistou um homem transitando em via pública que, ao perceber a aproximação da viatura, apresentou comportamento considerado suspeito, motivando a abordagem por parte dos militares.

O indivíduo foi identificado como W.N., conhecido pelo apelido de “Gigabyte”. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, os policiais constataram que o mesmo faz uso de tornozeleira eletrônica, equipamento utilizado para monitorar o cumprimento de penas judiciais.

Questionado sobre o motivo da tornozeleira estar desligada, “Gigabyte” afirmou que, na manhã do mesmo dia, sofreu um atentado contra sua vida, o que o fez fugir do local deixando para trás seus pertences — inclusive o carregador do dispositivo de monitoramento.

Ainda durante a abordagem, o suspeito admitiu estar ciente de que possui diversas condenações judiciais, incluindo sentenças proferidas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT).

A guarnição entrou em contato com o Policial Penal de plantão, que verificou no sistema de monitoramento que a tornozeleira encontra-se em perfeito estado de funcionamento. Contudo, foi constatado que o suspeito estava fora da rota determinada judicialmente. Ele foi advertido verbalmente e orientado a retornar para sua residência.

Surpreendentemente, ao ser questionado sobre o descumprimento da medida, “Gigabyte” declarou temer por sua integridade física e, diante da equipe policial, pediu para cumprir o restante da pena “intramuros”, ou seja, recolhido ao sistema prisional.

Diante da situação, o homem foi informado de seus direitos constitucionais, encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para registro da ocorrência e exame de corpo de delito, sendo posteriormente conduzido à Colônia Penal, onde ficou sob responsabilidade do Policial Penal de plantão.