PF e PRF apreendem 350 kg de maconha em caixas e sacos plásticos ocultos em caminhão em RO

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizou na manhã desta terça-feira (5) a prisão de um homem que transportava aproximadamente 350 kg de entorpecente do tipo Skunk.

A abordagem ocorreu na BR-364, km 208, no município de Pimenta Bueno/RO.

O caminhão, que fazia o trajeto de Jaru/RO com destino a Nova Mutum/MT, foi interceptado após troca de informações entre as instituições. Durante a fiscalização, os policiais localizaram diversas caixas e sacos plásticos ocultos na cabine do veículo, contendo 349,520 kg da substância ilícita.

O condutor, o veículo e a carga foram encaminhados à unidade da Polícia Federal em Pimenta Bueno/RO, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A ação demonstra a efetividade da integração entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal no combate ao tráfico de drogas, reforçando o compromisso das instituições com a segurança pública e a repressão ao crime organizado.