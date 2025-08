Sílvia Cristina faz a entrega de R$ 100 mil para a Comunidade Terapêutica Cordatus, em Guajará-Mirim

A deputada federal Sílvia Cristina fez a entrega do cheque simbólico de R$ 100 mil para a Organização da Sociedade Civil Peniel – Comunidade Terapêutica Cordatus, em Guajará-Mirim.

Em mais um ano, a entidade é contemplada com emenda da parlamentar, que atua em parceria com instituições com trabalho social reconhecido pela sociedade.

“O trabalho do pastor Elibeu e dos demais, na Comunidade Terapêutica Cordatus, que atua no atendimento e na recuperação de dependentes químicos em Guajará-Mirim. Foi mais um ano destinando recurso para apoiar na manutenção e custeio da entidade”, disse a deputada.

O recurso atende ao pedido do prefeito Netinho e do vereador Elias Crispim, que estavam presentes, junto com o presidente da Câmara, Eliel, e os vereadores Barroso e Davino Serrath, o pastor Elibeu que gerencia o Cordatus, e a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Laís.

O recurso já está em execução e a entrega simbólica marcou mais um ano da parceria do mandato da deputada, com a instituição Cordatus.