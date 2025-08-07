Saúde de Costa Marques recebe veículo entregue por deputada Lebrinha

Durante a 17ª edição da EXPOMARQUES, realizada entre os dias 31 de julho e 3 de agosto em Costa Marques (RO), a deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) realizou a entrega de um veículo Spin 0km que será utilizado no fortalecimento da rede municipal de saúde.

O veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar destinada por Lebrinha após solicitação do vereador Paulinho da Saúde. A entrega contou com a presença do prefeito Dr. Fabiomar Agostini, além de lideranças locais e moradores da região.

A deputada ressaltou a importância do investimento. “Sabemos que o transporte adequado é fundamental para garantir o atendimento à população. Com esse veículo, esperamos melhorar o acesso aos serviços de saúde em Costa Marques”, afirmou Lebrinha.