Idosa de 87 anos é encontrada morta em cadeira na área externa de residência em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 15, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de possível morte natural em uma residência localizada na Rua das Magnólias, bairro Jardim Primavera, em Vilhena.
No local, os policiais encontraram Luzia Ferreira dos Santos, de 87 anos, já sem vida, sentada em uma cadeira na área externa da casa. Segundo familiares, a idosa possuía problemas de saúde decorrentes da idade.
De acordo com a Polícia Militar, não havia sinais de maus-tratos ou violência, sendo a morte aparentemente natural. O Corpo de Bombeiros foi chamado e confirmou o óbito.
O perito criminal foi informado, mas, por não haver indícios de crime, não compareceu ao endereço. A funerária Canaã foi acionada pelos familiares e realizou os procedimentos de praxe após a liberação do corpo pela equipe policial.
A ocorrência foi encerrada sem alteração.