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terça-feira, 02 de junho de 2026.

Discursos acalorados e microfone cortado marcam aprovação de “pente-fino” em convênio da prefeitura com faculdade UNINASSAU em Vilhena

Câmara vai investigar recursos de contrato do Município com a unidade de ensino
Faculdade UNINASSAU na mira dos vereadores em Vilhena / Foto: Divulgação

Numa sessão ordinária marcada por discursos acalorados e até corte de microfone, a Câmara de Vereadores de Vilhena aprovou, na noite desta segunda-feira (1º de junho), o Requerimento nº 8/2026.

A medida, de autoria do presidente da Casa de Leis, Celso Machado, visa realizar um verdadeiro “pente-fino” no Termo de Cooperação firmado entre a prefeitura e a faculdade UNINASSAU, voltado ao curso de Medicina do município.

O convênio, celebrado em 13 de abril de 2018, já soma seis anos de execução.  Agora, o Parlamento exige respostas detalhadas do Poder Executivo.

Entre os principais pontos solicitados estão: as contrapartidas que o Município recebeu da instituição de ensino ao longo desse período; os valores correspondentes ao faturamento bruto anual do curso de Medicina em Vilhena desde o início das atividades até o fim do exercício financeiro de 2025; e a apresentação do valor total que a entidade estava obrigada a investir na cidade.

CLIMA TENSO E BATE-BOCA NO PLENÁRIO

Antes da votação, a discussão do requerimento inflamou o plenário. Celso Machado subiu o tom na tribuna, defendendo a fiscalização de forma incisiva. “A eventual rejeição deste requerimento representaria uma covardia com a população de Vilhena”, disparou o presidente da Casa.

Segundo Machado, a medida foi o último recurso adotado pelo Legislativo, uma vez que os ofícios enviados anteriormente à prefeitura vinham sendo ignorados. “Temos que honrar quem votou em nós. Estamos apenas cumprindo nosso papel de fiscalização. Se não aprovarmos, estamos limitando o papel do vereador”, justificou.

Os vereadores Wilson Tabalipa e Jander Rocha questionaram o prazo de 15 dias estipulado para a entrega das respostas, alegando ser curto. Em resposta, Celso afirmou que o prazo é regimental e que o Executivo poderia pedir prorrogação, caso necessário. Ele emendou com uma crítica dura aos colegas: “Vocês estão de brincadeira com a população, senhores vereadores. Se rejeitarem, não sei o que estamos fazendo aqui. Não está no Portal da Transparência. Estamos aqui para fiscalizar, não para bater palmas”.

A declaração gerou forte reação da vereadora Amanda Areval, que exigiu decoro. “Temos nossas opiniões e o senhor tem as suas. Gostaria de um pouco mais de respeito. Em nenhum momento me abstive das discussões. Não é por termos visões diferentes que somos contra a população. É preciso que respeite o nosso voto”, rebateu Areval.

CORTE DE MICROFONE E DESEMPATE NO VOTO

O clima de rivalidade atingiu o ápice quando o presidente Celso Machado mandou cortar o microfone do vereador Jander Rocha, que havia questionado o tempo de fala da presidência na tribuna.

Por outro lado, os parlamentares Samir Ali e Eliton Costa manifestaram apoio integral ao requerimento, reforçando a importância do papel fiscalizador da Câmara.

Com apenas nove dos treze vereadores presentes na sessão, a votação terminou empatada em plenário. Coube ao presidente Celso Machado dar o voto de minerva (desempate), garantindo a aprovação do requerimento e o início oficial da investigação do convênio. O Executivo agora terá o prazo legal para enviar as explicações detalhadas à Casa de Leis.

Os vereadores favoráveis ao requerimento foram: Samir Ali (MDB), Rose da Saúde (União), Eliton Costa (Republicanos), Oziane Germiniano (União); já os contrários: Wilson Tabalipa (PL), Amanda Areval (Republicanos), Jander Rocha (Pode) e Silvano Pessoa (União); Pedrinho Sanches (Podemos), Deiveson Gela (Podemos ) e Zé Duda (Republicanos) não participaram da sessão.

Votação dos vereadores em sessão / Foto: Divulgação

>>> LEIA, ABAIXO, O REQUERIMENTO NA ÍNTEGRA:

REQUERIMENTO 8/2026
Leitura, Discussão e Votação / Vereador Dr. Celso
REQUER ao Excelentíssimo Prefeito e à Associação Educacional de Rondônia/Faculdade de Educação e Cultura de Vilhena, atualmente denominada Centro Universitário Maurício de Nassau, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.706.023/0002-10, com fundamento no artigo 126, incisos VI e VII, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Vilhena, combinado com o artigo 79, § 1º, da Lei Orgânica do Município de Vilhena, o envio das seguintes informações relacionadas ao Termo de Cooperação celebrado entre o Município de Vilhena e a entidade aos 13 de abril de 2018, e publicado no Diário Oficial do Município, edição nº 2459:

 

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