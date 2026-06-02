5ª edição do Torneio de Futsal Beneficente Aliança Jovem arrecadará brinquedos para crianças em Vilhena

O esporte e a solidariedade estarão novamente lado a lado em Vilhena nos dias 12 e 13 de setembro, durante a realização da quinta edição do Torneio de Futsal Beneficente Aliança Jovem.

O evento será realizado no Ginásio Jorge Teixeira e tem como objetivo arrecadar brinquedos para serem distribuídos a crianças em situação de vulnerabilidade social durante as comemorações do Dia das Crianças.

Em visita ao Extra de Rondônia, as organizadoras e idealizadoras do projeto, as irmãs Cristiany Lienhardt Teixeira e Gabrielle Lienhardt Teixeira, contaram como surgiu o Torneio Beneficente Aliança Jovem, detalharam a dinâmica da competição e falaram sobre a expectativa para a quinta edição do evento.

Segundo Cristiany, o projeto nasceu em 2022 com o objetivo de arrecadar cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. “Sabemos das dificuldades enfrentadas por muitas pessoas atualmente e tivemos a ideia de unir aquilo que gostamos, que é o futebol, ao trabalho social”, relatou.

Conforme explicou a organizadora, a primeira edição contou com o apoio de empresas parceiras e reuniu equipes de diversas cidades da região. O torneio foi realizado no Ginásio Jorge Teixeira e obteve grande participação do público e dos atletas.

Ainda de acordo com Cristiany, nos anos seguintes o evento continuou arrecadando alimentos, mas posteriormente passou a ser realizado no Ginásio Dona Magal, no bairro São José, quando a organização decidiu direcionar os esforços para a arrecadação de brinquedos. “Em vez de cestas básicas, começamos a arrecadar brinquedos. Eles são entregues durante uma grande festa realizada no Dia das Crianças, no bairro São José”, explicou.

Segundo a entrevistada, durante o evento são oferecidos gratuitamente brinquedos infláveis, pipoca, bolo, refrigerante, cachorro-quente e diversas atividades recreativas, além da entrega de um brinquedo para cada criança participante. “Nossa intenção é proporcionar um dia especial para essas crianças e suas famílias. Todo o trabalho realizado durante o torneio tem esse objetivo social”, destacou Cristiany.

Cristiany informou ainda que, neste ano, o torneio voltará a ser realizado no Ginásio Jorge Teixeira devido à maior capacidade de público e melhor estrutura para receber atletas e espectadores. “Estamos preparando uma edição muito especial e convidamos toda a comunidade para participar”, afirmou.

Ao falar sobre a competição, Gabrielle explicou que o torneio acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro e que as inscrições podem ser realizadas por meio do perfil oficial do torneio no Instagram, onde está disponível o formulário de cadastro.

Segundo Gabrielle, cada equipe deverá ser composta por 12 atletas e a inscrição será confirmada mediante a doação de 16 brinquedos novos, sendo oito destinados ao público masculino e oito ao público feminino. “Os brinquedos não podem ser usados, pois serão entregues às crianças que participarão da ação social”, ressaltou.

A organizadora informou ainda que a idade mínima para participação é de 14 anos e que não há limite máximo de idade. Nesta edição, conforme explicou, a competição será disputada apenas na categoria masculina.

Sobre a transmissão dos jogos, Gabrielle afirmou que haverá novamente narração ao vivo das partidas, além de transmissões pelo YouTube e Instagram com cobertura especial durante o torneio. “No ano passado contamos com a narração do professor Márcio e, neste ano, teremos novamente a transmissão ao vivo, além de uma cobertura especial com giro da rodada”, comentou.

As organizadoras destacaram que o projeto permanece aberto a novas parcerias e apoios da comunidade. “Quem tiver interesse em contribuir será muito bem-vindo. Estamos abertos a todo tipo de apoio que possa fortalecer essa iniciativa social e esportiva”, concluíram.

Clique aqui para realizar a inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOXU00xHTclPhUmnsfAR5O651tgJe1UUYOwuGBrBY6bYhAnA/viewform