Reforma Tributária pode custar mais ao produtor desorganizado do que o próprio aumento de impostos

Durante décadas, o agronegócio brasileiro se desenvolveu sob um sistema tributário complexo, marcado por inúmeros regimes especiais, benefícios fiscais, tratamentos diferenciados e uma infinidade de regras estaduais e federais.

Embora imperfeito, esse modelo acabou moldando a forma como produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e empresas do setor organizaram seus negócios.

Com a aprovação da Reforma Tributária, o cenário começa a mudar de forma profunda.

Muitos produtores acreditam que a discussão se resume a saber se pagarão mais ou menos tributos. Essa é uma preocupação legítima, mas está longe de ser a única. A verdadeira mudança está na forma como as operações serão estruturadas, como os sistemas deverão ser ajustados, como os créditos tributários serão aproveitados, o impacto no fluxo de caixa, como os contratos serão elaborados e como o patrimônio rural deverá ser organizado para enfrentar uma nova realidade econômica.

O novo sistema, baseado principalmente no IBS e na CBS, busca substituir diversos tributos atuais por um modelo de tributação sobre o consumo mais uniforme e transparente. Em tese, isso reduz distorções e simplifica obrigações. Na prática, porém, exigirá uma adaptação significativa por parte dos agentes do agronegócio.

Uma das grandes dúvidas é sobre a obrigatoriedade de cadastramento no CNPJ alfanumérico, que não o torna pessoa jurídica e deverá ser feito a partir de Julho de 2026. A grande novidade é transformar a pessoa física em contribuinte. O produtor com faturamento de até R$ 3.600.000,00 no ano poderá optar por ser contribuinte, os que faturam acima deste valor (somado faturamento das pessoas físicas mais as jurídicas envolvidas na atividade) serão obrigatoriamente contribuintes.

Um dos pontos que merece atenção é a precificação e a gestão dos créditos tributários. No novo modelo teremos uma redução de 60% de alíquota para muitos insumos e alíquota zero para os itens de cesta básica, acontece que muitas atividades rurais atualmente convivem com regimes específicos (isentos) que impactam diretamente o custo de produção.

A história do agronegócio brasileiro demonstra que os produtores mais bem-sucedidos não são apenas aqueles que produzem mais, mas aqueles que conseguem se antecipar às mudanças. Em um ambiente cada vez mais regulado e competitivo, gestão tributária, proteção patrimonial e planejamento sucessório deixam de ser temas acessórios para se tornarem elementos centrais da estratégia empresarial.

A Reforma Tributária representa um dos maiores movimentos de transformação econômica das últimas décadas. Para o produtor rural, o desafio não será apenas entender os novos tributos, mas preparar seu negócio para continuar crescendo, preservando patrimônio e garantindo a continuidade da atividade para as próximas gerações.