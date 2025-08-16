Mãe é presa após deixar filhos sozinhos em casa para participar de festa em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 16, a Polícia Militar prendeu D.S.C., em Vilhena, após ela deixar seus dois filhos menores sozinhos em casa para participar de uma confraternização.

O caso ocorreu na Avenida Brasil, bairro Parque São Paulo, e mobilizou a guarnição da Rádio Patrulha e o Conselho Tutelar.

A denúncia partiu da avó paterna das crianças, que percebeu a ausência da mãe e não conseguiu contato telefônico com ela. Diante da situação, acionou a PM.

No local, os policiais encontraram os menores dormindo no chão da sala. Questionados, eles disseram que não sabiam para onde a mãe havia ido.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanharam a ocorrência. A princípio, a mãe afirmou por telefone que estava passando mal e buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), alegando ter informado a PM de sua ausência.

No entanto, ao ser confrontada, ela admitiu que havia deixado os filhos sozinhos para participar de uma “resenha com amigos” no setor 12, conforme comprovaram registros audiovisuais.

Diante da constatação do abandono, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à autoridade judiciária. Os dois menores ficaram sob os cuidados da avó paterna, já que o pai possui em seu desfavor uma Medida Protetiva de Urgência.