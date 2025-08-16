Motociclista é detido por embriaguez, direção perigosa e desobediência em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 16, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático pela Rua Natal, no bairro 5º BEC, em Vilhena, quando visualizou três motociclistas transitando em alta velocidade e realizando manobras arriscadas em via pública.

Um deles, identificado como W.C.G., conduzia uma motocicleta Honda CG Titan 160, cor prata e placa de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os condutores realizavam zigue-zagues entre veículos e, em frente a uma padaria, W., chegou a trafegar apenas com uma das rodas da motocicleta.

A guarnição emitiu sinais sonoros e luminosos, bem como ordens de parada, que não foram obedecidas. Os envolvidos empreenderam fuga, sendo iniciado acompanhamento tático pelas Ruas Pedro Álvares Cabral e Manaus. W., foi interceptado na Rua Almirante Tamandaré, no mesmo bairro.

Durante a abordagem, o condutor informou que tentou fugir por já ter sido detido pelo mesmo comportamento há cerca de 30 dias, estar cumprindo pena alternativa imposta pelo Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e possuir a Carteira Nacional de Habilitação vencida.

Apresentando sinais de embriaguez, foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou em 0,31 mg/l de álcool por litro de ar expelido.

Diante dos fatos, W., recebeu voz de prisão, e foi conduzido à autoridade competente. A motocicleta foi removida ao pátio da CIRETRAN.

Foram apreendidos um capacete, um celular iPhone verde e uma carteira de cigarros parcialmente consumida. Os demais motociclistas não foram localizados.