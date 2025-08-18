Asbavi conquista vice-campeonato na categoria sub-14 na 4ª Copa Tangará de Basquete

Na última sexta-feira, 15, as equipes masculinas sub-14 e sub-17 da ASBAVI – Associação de Basquete de Vilhena – viajaram até Tangará da Serra/MT para disputar a 4ª Copa Tangará de Basquete, realizada entre os dias 15 e 17 de agosto de 2025. O torneio reuniu nove equipes na categoria sub-17 e seis na categoria sub-14.

Na disputa do sub-14, os vilhenenses tiveram uma campanha impecável na fase classificatória, vencendo Tangará por 34 a 3, Araputanga por 28 a 14 e Ramon 2011 por 37 a 11. Invicta, a equipe chegou à grande final contra Campo Novo dos Parecis, mas acabou derrotada por 22 a 10, ficando com a medalha de prata e o título de vice-campeã.

Já na categoria sub-17, a Asbavi também teve bom desempenho. A equipe venceu o Ipes Tangará por 31 a 10 e Campo Novo dos Parecis por 21 a 9, garantindo vaga na semifinal. Na fase decisiva, enfrentou novamente Tangará, mas foi superada pelo placar de 24 a 15, encerrando sua participação na 4ª colocação geral.

A diretoria da associação destacou o empenho dos atletas e o trabalho da comissão técnica, além de agradecer aos patrocinadores e apoiadores que tornaram possível a participação no campeonato.