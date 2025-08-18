Colisão entre carreta e bicicleta elétrica deixa uma vítima fatal em Vilhena

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma carreta caçamba e uma bicicleta elétrica tirou a vida de uma mulher no final da manhã desta segunda-feira, 18, na Avenida Marechal Rondon, nas proximidades do Hospital Cooperar, saída para Cuiabá, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a carreta havia saído de um pátio às margens da via e, ao acessar a avenida, houve a com a bicicleta elétrica.

Com o impacto, o casal que ocupava a bicicleta caiu ao solo. A mulher sofreu morte instantânea, enquanto o homem foi socorrido em estado grave ao Hospital Regional de Vilhena. Até o momento, não há atualização oficial sobre seu quadro de saúde.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e isolou o local para os trabalhos da perícia técnica, que deverá apontar a dinâmica do acidente e responsabilidades.

Após a conclusão dos procedimentos de praxe, o corpo da vítima foi removido pela funerária Canaã.