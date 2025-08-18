Empresário de 29 anos é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar companheira em Vilhena

A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), cumpriu no último sábado, 16, em Vilhena, um mandado de prisão preventiva em desfavor de um empresário de 29 anos, investigado por descumprimento de medida protetiva e ameaça contra sua atual companheira.

De acordo com as investigações, a prisão foi decretada após a notícia-crime registrada na última quinta-feira, quando a vítima relatou ter sido ameaçada pelo investigado. Considerando a gravidade da situação e o histórico de reincidência, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, o empresário já havia sido apontado como agressor em outros dois episódios distintos de violência contra mulheres, envolvendo ex-namoradas, o que reforçou a necessidade da medida cautelar.

Após o cumprimento do mandado, o investigado foi conduzido à unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A DEAM destacou que a atuação rápida da polícia busca assegurar o cumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e combater práticas de violência de gênero.