FOTOS: Equipe Pequeno Dragão conquista 1º lugar geral na 11ª Copa Nakayama de Karatê Interestilos em RO

A equipe Pequeno Dragão foi destaque na 11ª Copa Nakayama de Karatê Interestilos, realizada nos dias 16 e 17 de agosto, em Colorado do Oeste.

Com desempenho de excelência, o time conquistou o 1º lugar geral da competição, consolidando sua força no cenário regional da modalidade.

No total, os atletas conquistaram 152 medalhas, resultado que reflete meses de dedicação intensa aos treinos e ao espírito de disciplina característico do karatê.

A conquista foi celebrada pela equipe com gratidão e reconhecimento. “Este resultado é motivo de grande orgulho para todos nós. Agradecemos de coração aos nossos alunos, que treinam com tanto esforço; às suas famílias, que os apoiam e motivam a cada passo, e a todos os patrocinadores e apoiadores que tornaram essa vitória possível”, destacou a Sansei Bruna Vilela.

O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Vilhena, por meio do CMDCA, SEMES e SEJUCEL, além do deputado estadual Cirone Deiró, da ex-senadora Jaqueline Cassol, da deputada federal Silvia Cristina e dos vereadores Samir Ali, Wilson Tabalipa, Pedrinho Sanches, Toninho da Ceron, Zezinho da Disagua e Zeca da Discolândia, entre outras empresas apoiadoras.

Encerrando em tom de fé e inspiração, a equipe compartilhou o versículo bíblico de 1 Tessalonicenses 5:18: “Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco”.

Veja as fotos abaixo: