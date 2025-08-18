Homem descobre suposta traição e é ameaçado com faca pela esposa em Vilhena

Na tarde desta segunda-feira, 18, uma ocorrência de desentendimento familiar mobilizou a Polícia Militar na Rua Guaranis, no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a confusão teve início após uma adolescente encontrar, em mensagens de celular, indícios de infidelidade conjugal por parte da mãe.

O pai, ao confrontar a esposa e afirmar que se separaria, foi surpreendido pela reação agressiva da mulher, que se apossou de uma faca e passou a ameaçá-lo, colocando em risco sua integridade física.

Diante da situação, o filho do casal interveio, conseguiu retirar o objeto perfurocortante das mãos da mãe e acionou a Polícia Militar.

Antes da chegada da guarnição, a mulher evadiu-se a pé, tomando rumo ignorado. Diligências foram realizadas nas imediações, mas ela não foi localizada.

A vítima manifestou formalmente interesse em registrar ocorrência criminal contra a esposa.