Homem é atingido por tiro no pé durante reunião de amigos em Vilhena

Na noite deste domingo, 17, por volta das 19h, uma guarnição da Rádio Patrulha foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)em Vilhena, para averiguar um caso de disparo de arma de fogo. No local, os policiais encontraram J.C.O.S., que deu entrada na unidade com um ferimento no pé direito.

De acordo com o relato de J.C., ele estava em uma reunião de amigos em uma residência no bairro Maria Moura quando dois indivíduos em uma motocicleta não identificada passaram em frente ao local e atiraram várias vezes contra o grupo. Um dos disparos o atingiu no pé.

A vítima disse à polícia que não sabe o motivo do ataque. A guarnição registrou a ocorrência e encaminhou as informações preliminares para que a Polícia Civil inicie a investigação do caso.