Homem é esfaqueado após discussão com a esposa em Vilhena

Na noite de domingo, 17, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua 1515, subesquina com a Rua 1708, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, onde havia a informação de que um homem teria sido esfaqueado.

No local, os policiais constataram a presença do Corpo de Bombeiros Militar, que prestava socorro a J.G.M., A vítima apresentava uma lesão perfurocortante nas costas, provocada por arma branca.

Segundo relato da vítima, contou que, após uma discussão com a esposa, identificada como S., ela teria se apossado de uma faca e o ameaçado. Ele disse ainda que, diante da ameaça, afirmou que não iria impedir o ato caso ela quisesse consumá-lo. Em seguida, virou-se de costas para ir ao banheiro, momento em que sentiu a fisgada e percebeu ter sido atingido.

Ainda de acordo com a vítima, ao perceber o sangramento, ele questionou a esposa sobre o motivo da agressão e saiu para a rua, onde pediu ajuda a vizinhos.

J., indicou aos policiais que a suspeita poderia estar em uma casa localizada também na Rua 1515, possivelmente pertencente à filha dela. A guarnição foi ao endereço, mas encontrou o imóvel fechado, restando apenas vestígios de sangue compatíveis com o deslocamento da vítima a partir do local.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações e tomará as medidas cabíveis.