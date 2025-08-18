Homem é preso suspeito de tentar matar cunhada com golpes de facão em Vilhena

Na tarde de domingo, 17, por volta das 15h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência grave registrada na Avenida Boa Vista, bairro Embratel, em Vilhena.

O caso teve início na noite anterior, sábado, 16, quando uma discussão em família terminou em tentativa de homicídio com emprego de arma branca.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima P., estava em sua residência ingerindo bebida alcoólica na companhia da sogra, identificada como R. Durante a confraternização, ambas iniciaram uma discussão, momento em que D., filho de R., e cunhado da vítima, interveio a favor da mãe, desferindo um tapa no rosto de P.

Ainda segundo a vítima, R., empunhou um facão em ato de intimidação, mas a arma acabou sendo tomada por D., que passou a golpear a cunhada. Os ataques, que tinham como alvo o rosto de P., só não resultaram em ferimentos fatais porque a mulher conseguiu se proteger, colocando os braços à frente. Ela sofreu cortes profundos nos membros superiores.

Na sequência, D., teria agarrado a vítima pelo pescoço, desferido novo tapa no rosto e a ameaçado de morte, dizendo que, caso denunciasse o ocorrido, “iria se ver com ele”. Temendo represálias, já que todos residem no mesmo terreno, P., permaneceu em silêncio até o dia seguinte, quando relatou os fatos à irmã, que percebeu os ferimentos e acionou a Polícia Militar.

Diante da gravidade do caso, a guarnição se deslocou até a residência e localizou o suspeito, que negou os fatos alegando “não saber o que tinha acontecido”. Contudo, diante da materialidade das lesões e do relato da vítima, todos os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio.

A autoridade policial de plantão adotou as providências cabíveis e o suspeito deverá responder criminalmente pela agressão.