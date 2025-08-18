Homem é socorrido ao hospital após ser empurrado em bueiro em Vilhena

Na noite deste domingo, 17, a Central de Operações da Polícia Militar recebeu um chamado para atender uma ocorrência na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em Vilhena.

Segundo a denúncia, algumas pessoas teriam empurrado um homem dentro de um bueiro, localizado no centro da avenida.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por populares que o resgate já havia sido realizado pelo Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Regional.

A guarnição se dirigiu ao hospital e encontrou E.P.S., recebendo atendimento médico. Ele estava com lesões no rosto e apresentava sinais de embriaguez. Devido ao estado em que se encontrava, E., não soube informar quem o empurrou no bueiro.

Diante dos fatos, a polícia registrou a ocorrência e retornou ao patrulhamento de rotina.