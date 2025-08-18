Homem invade casa da ex-companheira e arromba porta de quarto em Vilhena

Na noite de domingo, 17, por volta das 23h, a Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de violação de domicílio e dano ao patrimônio na Rua Geralda Rodrigues Correia, bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que conviveu com o autor por cerca de um ano, e que há três dias, ele deixou o lar conjugal levando apenas duas mudas de roupa.

Na data da ocorrência, o homem teria entrado em contato por telefone, informando que iria à residência retirar seus pertences. A mulher respondeu que não autorizava sua entrada no imóvel e que enviaria os objetos pessoais por meio de transporte de aplicativo. O ex-companheiro, contudo, afirmou que aguardaria o momento em que ela se ausentasse para ingressar na casa.

A solicitante declarou que, por volta das 19h, saiu para ir à igreja, deixando os filhos menores no interior da residência. Ao retornar, por volta das 22h, constatou que o ex-companheiro havia comparecido ao local, adentrado sem consentimento e arrombado a porta do quarto que estava trancada, de onde retirou pertences pessoais e peças de vestuário.

Antes de deixar o imóvel, o homem ainda teria informado que retornaria em outra ocasião para buscar o restante de seus bens.

Diante da situação, a guarnição policial colheu as informações, orientou a vítima sobre os procedimentos legais cabíveis e registrou boletim de ocorrência para posterior apuração pela autoridade competente.