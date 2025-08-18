Jailton Delogo denuncia falta de acessibilidade em Candeias do Jamari

Na semana passada, o ativista Jailton Delogo publicou uma série de vídeos que chamaram a atenção para as dificuldades enfrentadas diariamente pelas pessoas com deficiência em Candeias do Jamari.

Entre os principais problemas apontados estão as calçadas irregulares, a ausência de rampas, bueiros abertos e a inexistência de piso tátil, situações que obrigam cadeirantes e pessoas com deficiência visual a correrem riscos constantes. Em muitos casos, a única alternativa é circular pelas ruas, disputando espaço com veículos, já que as calçadas não oferecem condições mínimas de uso.

Infelizmente, os obstáculos não se limitam às vias públicas. Imóveis de órgãos públicos e empresas privadas também deixam de cumprir as normas de acessibilidade, dificultando o atendimento e restringindo o direito de ir e vir de quem mais precisa. O cenário de Candeias expõe um problema estrutural presente em diversas cidades brasileiras: a falta de políticas públicas eficazes voltadas à inclusão. Apesar das leis e normas federais que garantem esses direitos, a mobilidade urbana continua sendo um desafio diário para milhares de cidadãos.

Durante o quadro “Momento da Inclusão”, exibido em 14 de agosto, foram ouvidos depoimentos que revelam indignação e descaso. A moradora Neudes Carvalho, cadeirante, resumiu em uma frase o que deveria ser óbvio: “Eu quero apenas poder ter uma vida natural. A minha intenção é só poder ir e vir no meu município”. Já Joelma Lima, também moradora, relatou que há anos busca providências junto às autoridades locais, sem resultados práticos: “Entra prefeito, sai prefeito, e a pessoa com deficiência vai sempre ficando para depois. Não é falta de procurar, porque não sou só eu, existem outros cadeirantes e pessoas com diferentes deficiências que também lutam por melhorias”.

Diante dessa realidade, Jailton Delogo reforçou que seu objetivo não é confrontar autoridades, mas conscientizar a sociedade sobre a urgência do tema. “A pessoa com deficiência necessita de piso tátil, de calçadas adequadas e rampas para poder ter acesso aos locais de trabalho. O intuito não é criar um clima de revanchismo com a cidade, mas sim conscientizar para que todos tenham seus direitos respeitados”, afirmou.

Na ocasião, o prefeito Lindomar Garçom declarou à TV Rondônia que a gestão tem buscado avançar na área, e que as obras em andamento contemplam medidas de acessibilidade. Segundo ele, os projetos estão sendo planejados para garantir inclusão nos espaços públicos de Candeias do Jamari.

Ainda assim, organizações sociais e moradores cobram que a questão seja tratada como prioridade absoluta. Afinal, acessibilidade não é um favor ou benefício: é um direito fundamental que assegura dignidade, segurança e autonomia para todos os cidadãos.

Para acompanhar mais conteúdos sobre o tema e a luta das pessoas com deficiência, basta acessar o perfil @jailtondelogo.