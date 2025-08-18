PC prende homem por descumprir medida protetiva em Vilhena

Na manhã desta segunda-feira, 18, a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), cumpriu em Vilhena um mandado de prisão preventiva contra um autônomo de 45 anos, investigado por descumprir medida protetiva judicial.

A ação faz parte da campanha Agosto Lilás, de abrangência nacional, que intensifica as atividades de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A iniciativa conta com a participação de diversos órgãos e instituições, como a OAB, o Conselho Municipal da Mulher, o Ministério Público, o Poder Judiciário, entre outros parceiros da rede de proteção.

O delegado responsável pela operação, Mayckon Pereira, destacou o caráter técnico da medida e a relevância da atuação conjunta.

“A prisão preventiva foi representada pelo Ministério Público diante da gravidade dos fatos e do risco concreto de reiteração criminosa, considerando o descumprimento de ordem judicial que visava resguardar a integridade da vítima. Trata-se de uma atuação integrada no âmbito da campanha Agosto Lilás, que reforça o compromisso institucional da Polícia Civil, em parceria com outras entidades, na efetividade das medidas protetivas de urgência e na proteção das mulheres em situação de violência”, ressaltou.

O autônomo foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias de violência doméstica podem ser registradas em qualquer unidade policial ou por meio dos canais oficiais de atendimento às mulheres.