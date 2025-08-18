PM identifica homem que apontou arma para menores em Vilhena; pistola foi apreendida

Na última sexta-feira, 15, um incidente envolvendo um Policial Penal e dois menores mobilizou a guarnição da Rádio Patrulha em Vilhena.

O caso ocorreu na Rua RF 13, bairro Florença, após denúncias de que um homem, conduzindo um veículo Corsa Sedan de cor cinza, teria apontado uma arma de fogo contra adolescentes.

Segundo relataram os menores à polícia, o condutor passou pela via, teria dito a frase “vocês estão mexendo com homem” e, em seguida, apontado a arma antes de sair rapidamente do local.

Vizinhos apresentaram imagens do sistema de monitoramento, nas quais foi possível identificar o veículo. Com base na placa, os militares chegaram ao endereço do proprietário, que se identificou como Policial Penal.

Aos policiais, o servidor relatou que, ao trafegar pela rua, os adolescentes estavam de bicicleta no meio da via e o ofenderam, chamando-o de “pau no (…)” e mencionando o nome de uma facção criminosa. Temendo pela própria integridade, ele afirmou ter sacado a arma antes de se retirar.

A pistola utilizada, uma Taurus G2C calibre 9mm, foi apreendida. O fato foi comunicado ao diretor do Presídio Cone Sul e ao superior imediato do Policial Penal para as providências administrativas cabíveis.