terça-feira, 19 de agosto de 2025.

Polícia é chamada após adolescente agredir padrasto com pá em Vilhena

Jovem de 16 anos teria se revoltado por ser impedido de sair de casa com amigos
Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis/Foto: Extra de Rondônia

Na noite desta segunda-feira, 18, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão na Rua 7608, no bairro Alphaville, em Vilhena.

No local, a equipe constatou que um adolescente de 16 anos agrediu o padrasto com uma pá, causando uma lesão visível no braço dele.

Segundo o relato da mãe do menor, o garoto tem apresentado um comportamento rebelde há cerca de um ano e, por isso, foi até mesmo transferido de escola. Ela informou que, sem a permissão dos pais, o adolescente tem passado muito tempo fora de casa com outros jovens que, supostamente, estariam envolvidos com drogas.

Para tentar conter a situação, os pais trancaram o portão da residência, pedindo que o menor ficasse em casa. Diante disso, o adolescente se revoltou, chutou o portão, quebrando-o, e iniciou uma discussão com o padrasto. Em seguida, pegou uma pá e agrediu o homem.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

