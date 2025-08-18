Resultados da primeira rodada da 5ª Copa Society Embratel em Vilhena

A 5ª Copa Society Embratel começou com muitos gols e grandes jogos no último final de semana, dias 16 e 17 de agosto, no Clube Park Embratel, em Vilhena.

No sábado (16), a abertura teve equilíbrio no Grupo A, onde Laranjeiras empatou em 2 a 2 com o União F.F. No Grupo B, o América/Truck Agro aplicou a maior goleada da rodada ao vencer o Águia Dourada por 10 a 0. Já no Grupo C, o Reação F.F superou o A.B.C SC por 7 a 0.

No domingo (17), o Grupo E iniciou com vitória do Bem Amigos sobre o Magnum por 2 a 0, e no Grupo D o Real Liberdade levou a melhor diante do B.C. Aroeira, vencendo por 6 a 2.

Pela manhã, também no domingo, outros jogos movimentaram a rodada: o Tornado goleou o Assarizal por 8 a 1; o JBS venceu o Tawandé Davi por 9 a 1; e o Paysandu “A” derrotou o Predestinados pelo placar de 3 a 1.

A competição segue com grande expectativa e promete fortes emoções nas próximas rodadas. Em breve, a tabela completa e os próximos confrontos serão divulgados pela organização.

A 5ª Copa Society Embratel conta com o apoio da Liga de Futebol de Vilhena, Prefeitura Municipal, Federação de Futebol de Rondônia e diversos patrocinadores locais.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>