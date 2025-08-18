Roubo de motocicleta termina com prisão de dois suspeitos e apreensão de arma de fogo em Vilhena

Na tarde desta segunda-feira, 18, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de roubo de motocicleta na Rua 1203, no Setor 12, em Vilhena.

No local, a solicitante A.,relatou que dois indivíduos, portando arma de fogo, chegaram à sua residência perguntando insistentemente por seu esposo, P., que estava repousando no interior do imóvel e se recusou a sair.

Diante da negativa, os suspeitos subtraíram uma motocicleta Honda/Biz, ano 2003, cor vermelha, que estava estacionada em frente à casa, fugindo em seguida.

Segundo a vítima, apesar de não ter sofrido agressões físicas, sentiu-se intimidada pela presença da arma. Posteriormente, ela reconheceu um dos suspeitos como C.H., conhecido no bairro.

A Polícia Militar foi até a residência de C.H., e conseguiu localizá-lo. Questionado, ele admitiu participação no crime e apontou como comparsa E.K.C.R. Em seguida, os policiais se deslocaram até a casa de E., na Rua 844, bairro Alto Alegre, onde encontraram a motocicleta roubada estacionada na parte externa do imóvel.

Durante a abordagem, E., resistiu à prisão com socos e chutes, sendo contido, algemado e preso. No interior da residência, escondido em um sofá, os policiais localizaram um revólver calibre .38, reconhecido pela vítima como a arma usada no roubo.

As diligências ainda levaram à apreensão de outra motocicleta, uma Honda/NXR azul e preta, utilizada pelos criminosos durante o crime.

De acordo com a PM, as investigações revelaram que a motivação do roubo estava ligada ao tráfico de drogas. Consta no boletim que, na madrugada desta segunda-feira, T.T.M.O., esposo da vítima, teria adquirido entorpecentes na casa de E., e, como forma de pagamento, empenhou a motocicleta Honda/Biz. Porém, ainda na madrugada, T., recuperou a moto, o que levou E., armado, a ir até a residência do casal e tomar o veículo à força.

Diante dos fatos, os suspeitos C.H., e E.K.C.R., foram conduzidos à Delegacia de Polícia (UNISP), juntamente com a motocicleta recuperada, a arma de fogo e a outra moto apreendida, para as providências cabíveis.

Na delegacia, T., e E., chegaram a discutir, e T., ameaçou o desafeto diante da equipe policial, prometendo “cobrar a dívida” relacionada à droga.

A Polícia Civil dará continuidade às investigações sobre o caso, que envolve os crimes de roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.