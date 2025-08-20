Academia Champions conquista 88 medalhas na 11ª Copa Nakayama de Karatê em Colorado

A Academia Champions, de Vilhena, teve um desempenho marcante no último final de semana ao participar da 11ª Copa Nakayama de Karatê, realizada em Colorado do Oeste.

Os atletas da equipe vilhenense conquistaram 88 medalhas, resultado que confirma a força e a tradição do município na modalidade.

A delegação contou com representantes do Dojo Champions, da Guarda Mirim, do Centro de Convivência da Criança (CCC) e do Centro de Convivência da Juventude (CCJ). A diversidade de participantes evidencia o trabalho de integração promovido pela academia, que tem proporcionado a crianças, adolescentes e jovens oportunidades de crescimento esportivo e social.

Considerada uma das principais competições de karatê da região, a Copa Nakayama reuniu atletas de várias cidades de Rondônia. O bom desempenho da Academia Champions reafirma o nível técnico de seus competidores e a dedicação da equipe em fortalecer o esporte no município.

A coordenação da academia destacou o apoio recebido de instituições e autoridades para tornar possível a participação no evento. Entre os colaboradores estão o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vilhena (CMDCA), a Secretaria Municipal de Esporte — que garantiu o transporte da equipe até Ji-Paraná —, a Câmara Municipal de Vilhena e a deputada federal Silvia Cristina.

Com os resultados alcançados, a Academia Champions reforça sua trajetória de destaque no karatê regional, incentivando a disciplina, a saúde e a inclusão social por meio da prática esportiva.