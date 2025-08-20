‘Avião Fantasma’ usado pela CIA segue no aeroporto de Guarulhos; saiba o motivo

Continua taxiado no pátio do Terminal 3, de uso exclusivo em voos internacionais, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o Boeing 757-200 que atende à Força Aérea dos Estados Unidos.

Chamada de “Avião Fantasma”, a aeronave pousou em Porto Alegre na tarde de ontem e seguiu para São Paulo. O blog apurou que o avião trouxe para o Brasil alguns diplomatas para o consulado dos EUA na capital gaúcha.

A aeronave, utilizada geralmente para transporte de equipes de ação rápida do Departamento de Estado, agentes especiais, diplomatas, militares de tropas de elite e pessoal da Central de Inteligência Americana, a CIA, chamou a atenção nesta terça-feira (19) depois de sobrevoar o espaço aéreo brasileiro, especialmente em um momento de crise nas relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos.

O avião, de matrícula 00-9001, não exibe o registro em sua fuselagem, ao contrário da maioria dos jatos de aviação comercial e militar. Como é comum no meio militar, a aeronave recebeu uma nova designação, chamada pela sigla C-32B.

Um outro modelo de aeronave utilizada pelo USAF, a força aérea americana, tem a designação C-32A, que oferece transporte para líderes americanos em todo o mundo. Os principais clientes são o vice-presidente, que usa o indicativo de chamada “Força Aérea Dois”, a primeira-dama e membros do Gabinete e do Congresso.

Importante ressaltar que a aeronave obteve a autorização formal do governo do Brasil para operar em território nacional. As imagens do pouso foram registradas pelas câmeras do canal Golf Oscar Romeo, no YouTube, e podem ser vistas abaixo.

O pouso em Guarulhos aconteceu às 21h45, e foi rastreado sob o indicativo de voo TOKEN 53. O C-32B é gerenciado pelo 150º Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Qual é a situação atual do “Avião Fantasma” no aeroporto de Guarulhos?

O Boeing 757-200, conhecido como “Avião Fantasma”, continua taxiado no pátio do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, sem informações oficiais sobre quem está a bordo ou o motivo dos voos no Brasil.

Qual é a origem e o uso da aeronave?

A aeronave pousou em Porto Alegre e seguiu para São Paulo. Ela é utilizada pela Força Aérea dos Estados Unidos para transporte de equipes de ação rápida, agentes especiais, diplomatas, militares de elite e pessoal da CIA.

Por que a aeronave chamou a atenção recentemente?

O “Avião Fantasma” chamou a atenção devido ao seu sobrevoo no espaço aéreo brasileiro em um momento de crise nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos.

Qual é a matrícula da aeronave e como ela se diferencia de outros aviões?

A aeronave possui a matrícula 00-9001, mas não exibe o registro em sua fuselagem, ao contrário da maioria dos jatos comerciais e militares. Ela é designada como C-32B no meio militar.

Quais são as características de outras aeronaves utilizadas pela Força Aérea Americana?

Outro modelo utilizado pelo USAF é o C-32A, que transporta líderes americanos. Os principais usuários incluem o vice-presidente, a primeira-dama e membros do Gabinete e do Congresso.

A aeronave tem autorização para operar no Brasil?

Sim, a aeronave obteve autorização formal do governo do Brasil para operar em território nacional.