Deputada Gislaine Lebrinha entrega veículo para Conselho Municipal de Educação em Machadinho D’Oeste

Machadinho D’Oeste recebeu um carro zero Km destinado ao Conselho Municipal de Educação, por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil). A entrega ocorreu no município com a presença do prefeito Paulo, da presidente do conselho Jocilene e da secretária de Educação Laane.

O equipamento tem como objetivo oferecer mais conforto aos trabalhadores do conselho e facilitar a execução das demandas do dia a dia, contribuindo para o bom funcionamento da gestão educacional no município.

Sobre a entrega, a deputada Gislaine Lebrinha afirmou:

“Fico feliz em poder contribuir para que os profissionais da educação tenham melhores condições de trabalho. Nosso compromisso é com a qualidade da educação e com o bem-estar de quem faz a diferença nas escolas.”