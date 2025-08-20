Facebook Instagram
quarta-feira, 20 de agosto de 2025.

Deputada Gislaine Lebrinha entrega veículo para Conselho Municipal de Educação em Machadinho D’Oeste

Emenda parlamentar visa facilitar o trabalho e as demandas do conselho 
Deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) Foto: Divulgação

Machadinho D’Oeste recebeu um carro zero Km destinado ao Conselho Municipal de Educação, por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil).

A entrega ocorreu no município com a presença do prefeito Paulo, da presidente do conselho Jocilene e da secretária de Educação Laane.

O equipamento tem como objetivo oferecer mais conforto aos trabalhadores do conselho e facilitar a execução das demandas do dia a dia, contribuindo para o bom funcionamento da gestão educacional no município.

Sobre a entrega, a deputada Gislaine Lebrinha afirmou:

“Fico feliz em poder contribuir para que os profissionais da educação tenham melhores condições de trabalho. Nosso compromisso é com a qualidade da educação e com o bem-estar de quem faz a diferença nas escolas.”

Lebrinha agradeceu a recepção no município e destacou que novos recursos estão previstos, incluindo um ônibus escolar em trâmite para aprovação. Ela ressaltou ainda o apoio do governo do estado, especialmente do governador Coronel Marcos Rocha, e das lideranças locais, que possibilitam a viabilização de projetos voltados à educação e à melhoria da qualidade de vida dos estudantes.

