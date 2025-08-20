Deputada Rosangela Donadon lamenta falecimento de líder da agricultura familiar em Vilhena

A deputada Rosangela Donadon (União Brasil) lamenta profundamente o falecimento do senhor João Mussi Benetti, um dos mais destacados líderes da agricultura familiar em Vilhena.

João Mussi Benetti foi fundador e vice-presidente da Central de Associações dos Pequenos Produtores Rurais Portal da Amazônia (CEAPRA) e presidiu, por mais de 20 anos, a Associação dos Chacareiros União da Vitória (ASCUV).

Durante sua trajetória, dedicou-se incansavelmente à defesa dos direitos dos produtores rurais, destacando-se na luta contra ações de reintegração de posse e em prol da regularização fundiária junto ao INCRA, um sonho que, infelizmente, não chegou a ver concretizado, pois foi vencido por um câncer após meses de tratamento.

A deputada Rosangela expressa suas mais sinceras condolências à família, à comunidade da ASCUV e aos produtores rurais de Vilhena. “Que sua história de luta, coragem e solidariedade inspire as próximas gerações”, destacou a parlamentar,.