Deputado Delegado Camargo cobra valorização e melhores condições para profissionais da educação em RO 

Durante a sessão realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia, nesta terça-feira (19), o deputado estadual Delegado Camargo se posicionou em defesa da categoria da educação, reforçando a necessidade de valorização salarial e de benefícios, conforme reivindicado pelos profissionais que acompanhavam a sessão.

Em seu pronunciamento, o parlamentar criticou a postura do Governo diante das demandas. “Eu acho um desrespeito o que estão fazendo com os senhores. Não adianta bater palminhas, gravar vídeo para rede social e não valorizar os profissionais da educação”, destacou.

Delegado Camargo reafirmou seu compromisso com a categoria: “Vocês podem contar com meu apoio, podem contar comigo pela valorização da categoria de vocês”, afirmou.

Entre os pontos cobrados, o deputado citou o auxílio-alimentação, hoje fixado em R$ 250 para os profissionais da educação, enquanto em outras áreas o valor ultrapassa R$ 1.900. “É injusto isso. Todos os profissionais merecem receber proporcionalmente igual, principalmente os profissionais da educação”, completou.

O parlamentar também direcionou críticas ao governador Marcos Rocha, exigindo providências concretas. “Coronel Marcos Rocha, os educadores estão aqui pedindo o básico: aumento da gratificação por titulação, melhoria no auxílio-transporte prometido, concurso público unificado, equiparação salarial entre técnicos de nível 1 e 2. E o que recebem do seu governo? Descaso e truculência”, disparou.

Com a fala, Delegado Camargo reforçou sua posição como aliado da educação e defensor das pautas que buscam melhores condições de trabalho e reconhecimento para os profissionais do setor.